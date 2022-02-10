Школьники Сыктывкара остались без вакцины от COVID-19

В Коми поступила вакцина для подростков, но школьники Сыктывкара остались без нее. Сейчас «Спутник М» доступен во всех медицинских учреждениях республики, кроме столицы Коми. Об этом рассказали в региональном Минздраве.
- Вакцинация может осуществляться на базе медицинских учреждений и образовательных организаций. В сыктывкарской детской поликлинике №3 отсутствует необходимое оборудование для хранения вакцины. Министерством здравоохранения Коми и самим учреждением заключены контракты на поставку холодильного оборудования. В ближайшее время ожидается поступление оборудования, закупленного учреждением. После его поступления вакцина, которая сейчас находится на складе Госаптек Коми, будет распределена в сыктывкарскую детскую поликлинику №3.
При этом в Эжве уже четыре подростка успели получить первый компонент «Спутника М». Всего в район Сыктывкара поступило 30 доз. Столько же получил Усинск, но там еще не собрали согласия от родителей.