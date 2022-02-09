В Коми начали вакцинацию школьников: «Спутник М» получили уже 38 детей

В Коми началась вакцинация подростков. Уже сегодня, 9 февраля, «Спутником М» привились 38 детей. Об этом сообщает «Комиинформ». Ранее в Коми поступило 480 доз вакцины. Ее распределили по городам и населенным пунктам всего региона, но в самой столице Коми процедура пока не проводится, так как в детской поликлинике еще нет необходимого оборудования.

А тем временем в Эжве уже четыре подростка успели получить первый компонент «Спутника М». Всего в район Сыктывкара поступило 30 доз. Столько же получил Усинск, но там еще не собрали согласия от родителей.