Выяснилось, когда сыктывкарцы смогут посетить Республиканский стадион

Выяснилось, когда сыктывкарцы смогут посетить Республиканский стадион02 августа 2021
Фото: Минстрой Коми
Ограждения уберут после благоустройства площадки «под часами»
В Сыктывкаре Республиканский стадион признали готовым еще давно - в марте 2021 года, однако жители столицы Коми до сих пор не могут его посетить. В Минспорте рассказали, когда стадион наконец-то откроет свои двери.
Сообщается, что в настоящее время идет процесс передачи имущества и правоустановительных документов, поэтому жители Сыктывкара пока не могут посетить стадион. Однако после проведения всех этих процедур будет составлен план проведения традионного «Дня открытых дверей». Сыктывкарцы смогут бесплатно посетить стадион и позаниматься спортом.
Ограждения вокруг стадиона уберут только когда закончится благоустройство площадки «под часами».
На Республиканском стадионе планируют провести футбольные матчи Северо-западной юношеской футбольной лиги 21 и 28 августа.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
02 августа 2021, 12:50
Комментарии 1