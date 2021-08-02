Выяснилось, когда сыктывкарцы смогут посетить Республиканский стадион

В Сыктывкаре Республиканский стадион признали готовым еще давно - в марте 2021 года, однако жители столицы Коми до сих пор не могут его посетить. В Минспорте рассказали, когда стадион наконец-то откроет свои двери.

Сообщается, что в настоящее время идет процесс передачи имущества и правоустановительных документов, поэтому жители Сыктывкара пока не могут посетить стадион. Однако после проведения всех этих процедур будет составлен план проведения традионного «Дня открытых дверей». Сыктывкарцы смогут бесплатно посетить стадион и позаниматься спортом.

Ограждения вокруг стадиона уберут только когда закончится благоустройство площадки «под часами».

На Республиканском стадионе планируют провести футбольные матчи Северо-западной юношеской футбольной лиги 21 и 28 августа.