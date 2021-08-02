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Выяснилось, когда сыктывкарцы смогут посетить Республиканский стадион

Выяснилось, когда сыктывкарцы смогут посетить Республиканский стадион

02 августа 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Выяснилось, когда сыктывкарцы смогут посетить Республиканский стадион Фото: Минстрой Коми
Ограждения уберут после благоустройства площадки «под часами»

В Сыктывкаре Республиканский стадион признали готовым еще давно - в марте 2021 года, однако жители столицы Коми до сих пор не могут его посетить. В Минспорте рассказали, когда стадион наконец-то откроет свои двери. 

Сообщается, что в настоящее время идет процесс передачи имущества и правоустановительных документов, поэтому жители Сыктывкара пока не могут посетить стадион. Однако после проведения всех этих процедур будет составлен план проведения традионного «Дня открытых дверей». Сыктывкарцы смогут бесплатно посетить стадион и позаниматься спортом. 

Ограждения вокруг стадиона уберут только когда закончится благоустройство площадки «под часами». 

На Республиканском стадионе планируют провести футбольные матчи Северо-западной юношеской футбольной лиги 21 и 28 августа. 

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Благоустройство

Комментарии 1

36 минут назад 1
стадион такой уродливый сделали
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