В Коми прибыла первая партия вакцины от COVID-19 для подростков

В Республику Коми поступила первая партия вакцины против коронавируса для подростков "Спутник М". Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК.



В регион завезли 480 доз. В ближайшее время препарат будет распределен и направлен в города и районы. Параллельно в поликлиниках республики начался сбор согласий родителей на прививку детей от COVID-19.



Вакцинация детей до 15 лет от COVID-19 должна проводиться в добровольном порядке при наличии письменного заявления одного из родителей. С 15 лет при наличии согласия самого ребенка. После получения согласия вакцинация будет проводиться в медицинских пунктах школ, колледжей и в детских поликлиниках.



Напомним, в ноябре 2021 года Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М" для подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.



Минздрав России принял решение о регистрации вакцины "Гам-Ковид-Вак М" (Спутник-М) по итогам всех необходимых клинических исследований, в ходе которых препарат показал высокую безопасность и эффективность, и на основании положительного заключения экспертов.



Безопасность детской вакцины от центра Гамалеи подтвердили независимые эксперты и российский Минздрав. По словам директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга, во время клинических исследований детской вакцины выявили очень незначительные побочные эффекты — поднятие температуры до 37,2-37,3 градуса. Эффективность вакцины для подростков в возрасте от 12 до 17 лет "Спутник М" против коронавируса составляет около 93%.