В Коми выбрали самых сильных спортсменов января

Комиссия Минспорта Коми выбрала лучших в конкурсе на лучшего спортсмена января 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
На этот раз лучших по итогам всероссийских и международных соревнований выбирали в двух номинациях. «Лучшим спортсменом месяца» оказался Камиль Магомедов. Он получил «золото» в первенстве СЗФО по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет и юниоров до 21 года.
А лучшим спортсменом с инвалидностью стал небезызвестный Иван голубков. Он с триумфом одержал верх в ЧМ по паралимпийским видам спорта в Лиллехаммере.
Напомним, в России уже утвердили состав команд России на Паралимпийские игры 2022 года. Среди них окажется Иван Голубков, который не так завоевал «хрустальный глобус» в лыжных гонках и биатлоне и Мария Иовлева.