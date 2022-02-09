В Коми выбрали самых сильных спортсменов января

Комиссия Минспорта Коми выбрала лучших в конкурсе на лучшего спортсмена января 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

На этот раз лучших по итогам всероссийских и международных соревнований выбирали в двух номинациях. «Лучшим спортсменом месяца» оказался Камиль Магомедов. Он получил «золото» в первенстве СЗФО по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет и юниоров до 21 года.