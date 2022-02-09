Иван Голубков поборется за честь Коми в Паралимпийских играх

Утвержден состав команд России на Паралимпийские игры 2022 года. В состав команд вошли 68 спортсменов, из которых 28 - заслуженные мастера спорта России, 11 - мастера спорта международного класса. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Коми.

Самыми титулованными являются трехкратные паралимпийские чемпионы по лыжным гонкам и биатлону Николай Полухин и Екатерина Румянцева, а также трехкратный чемпион Игр по горнолыжному спорту Алексей Бугаев. Российские спортсмены примут участие во всех видах спорта, включенных в программу Игр, и в 61 медальном виде программы из 78.