Иван Голубков поборется за честь Коми в Паралимпийских играх

Утвержден состав команд России на Паралимпийские игры 2022 года. В состав команд вошли 68 спортсменов, из которых 28 - заслуженные мастера спорта России, 11 - мастера спорта международного класса. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Коми.
Самыми титулованными являются трехкратные паралимпийские чемпионы по лыжным гонкам и биатлону Николай Полухин и Екатерина Румянцева, а также трехкратный чемпион Игр по горнолыжному спорту Алексей Бугаев. Российские спортсмены примут участие во всех видах спорта, включенных в программу Игр, и в 61 медальном виде программы из 78.
Напомним, что в составе нашей национальной спортивной сборной команды выступят и два ведущих спортсмена Республики Коми - Иван Голубков, который не так давно стал обладателем «хрустального глобуса» в лыжных гонках и биатлоне и Мария Иовлева.
Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта. Всего будет разыграно 78 комплектов медалей, что на 2 комплекта медалей меньше, чем в программе ПИ-2018 в Пхенчхане. В Играх планируется участие 736 спортсменов из 50 стран мира