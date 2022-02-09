В Сыктывкаре появится жилой комплекс: кого туда поселят и почему нельзя строить высотки

«В проектной документации в обязательном порядке должно быть предусмотрено озеленение территории с высадкой новых деревьев и компенсацией за вырубленные», – рассказали в мэрии.

Также «Pro Городу Сыктывкар» стало известно, что планируется вырубка деревьев и кустарников на этой территории. В администрации города это подтвердили и рассказали о восстановлении.

«В соответствии с действующим законодательством, от момента принятия решения до его реализации в наших условиях, по оценке специалистов, от 17 до 24 месяцев. Решение еще не принято, поэтому о реализации говорить преждевременно» , – сообщили в мэрии.

В мэрии Сыктывкара пояснили, что Минстрой Коми действительно выбрал этот земельный участок для комплексного развития, но сейчас это лишь планы.

В Сыктывкаре планируют комплексно развить и застроить многоэтажками пять территорий. Об этом сообщают на сайте Минстроя Коми. Планируется, что новое жилье получат более 10 тысяч человек. Так, в Сыктывкаре хотят расселить 892 дома. Большинство из них ветхие и аварийные двухэтажные деревяшки в центре города. Первый пилотный проект запланирован на границах улиц: Оплеснина – Октябрьский проспект – Катаева – Кирпичная. Уже появилось первое препятствие для реализации проекта: по приказу Росавиации дома можно строить только шестиэтажные. «Pro Город Сыктывкар» выяснил, кого переселят в новое жилье, какой этажностью хотят застраивать город, а также что делать людям, чтобы стать частью этой программы.

«При разработке проекта планировки территории обязательно размещение объектов социальной инфраструктуры, объектов культуры и коммерческой инфраструктуры, а также элементов благоустройства», – сообщили в мэрии.

В администрации Сыктывкара подчеркнули, что необходима инфраструктура для жителей новой застройки, но не назвали конкретные объекты.

В Минстрое Коми рассказали, что сначала мэрия должна принять решение и подготовить материалы. Для этого потребуется не менее 17 месяцев.

«В Минстрой Коми направят 16 видов документов: архитектурно-градостроительная концепция, схема предполагаемого размещения создаваемых объектов капитального строительства с указанием основных конструктивных характеристик, графическое описание территории, кадастровые выписки земельных участков, попадающих в границы комплексного развития территорий (далее КРТ), копии судебных актов по самовольным постройкам, копии законодательные актов, предусматривающие снос объектов, финансово-экономическое обоснование Проекта КРТ, подготовка проекта планировки территории, заключение договора», – сообщили в ведомстве.

На реализацию этого проекта нужно 10 лет. В новое жилье поселят людей из ветхих и аварийных домов, а также предложат его населению, которое стоит в очереди на переселение из районов Крайнего Севера Коми. В Минстрое говорят, что сейчас стоимость нового жилья неизвестна.

«При расчете окончательной стоимости необходимо учитывать сроки реализации проекта. На сегодняшний день это не представляется возможным», – рассказали в министерстве.

В сентябре 2021 года урбанист Илья Варламов раскритиковал идею строительства 25-этажных зданий в центре Сыктывкара. Теперь тоже появляются планы по возведению высоток.

«Оптимальная этажность территории города различная, это зависит от градостроительного зонирования и разрешенных видов использования территорий», – сказали в Минстрое.

В ведомстве пояснили, что в границах улиц Оплеснина – Октябрьский проспект – Катаева – Кирпичная можно строить дома в девять и более этажей.

«По приказу Росавиации этот участок расположен во второй зоне третьей подзоны. Там запрещается размещать объекты ваше 153 метров, с учетом того, что центральная часть Сыктывкара достигает высоты 129 метров. Поэтому строить многоквартирные дома возможно высотой до шести этажей включительно», – сообщили в Минстрое.

Эти высотные ограничения действуют для объектов, которые планируются к строительству. Но в Минстрое хотят добиться увеличения этажности в два раза, если получится изменить приказ Росавиации.

Сами жители домов могут решить вопрос о включении их территории в границы комплексного развития. Для этого необходимо в течение 60 дней после опубликования проекта провести собрание собственников:

2/3 голосов нужно для включения территории в проект;

1/3 голосов, чтобы исключить территорию из границ комплексного развития.

«Эти решения важно принять до дня утверждения документации по планировке территории», – рассказали в Минстрое.

Сейчас в Сыктывкаре самым высоким зданием является Телевышка. Построена она в 1965 году и ее высота достигает 196 метров. При этом самым высоким жилым домом считается здание по адресу Тентюковская, 333 – 66 метров (16 этажей).

Дом по адресу Тентюковская, 333. Фото из Яндекс. Карты.

Но глава сыктывкарского отделения фонда «Городские проекты» Дмитрий Махов против застройки города многоэтажками.

Дмитрий Махов. Фото из личного архива.

«Мировой опыт показал к каким негативным экономическим и социальным последствиям ведет такое строительство. Высокая этажность приводит к большой плотности населения и к нагрузке на инфраструктуру. В Сыктывкаре есть примеры «человейников». Мы видим, что социальных объектов нет, да и в ближайшее время не будет, а горожане уже там живут и мучаются», – заметил Дмитрий.

Также эксперт расскритиковал некоторые идеи Минстроя Коми.

«Не соглашусь с министром строительства Коми насчёт того, что районы средней этажности снижают финансово-экономическую привлекательность. Район «Югыд Чой» спроектирован и для инвесторов привлекателен. Поэтому Сыктывкар должен застраиваться кварталами не выше 6-7 этажей», – добавил Дмитрий.