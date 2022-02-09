Алиментщиков в Коми заставили выплатить детям 441 миллион рублей

Главный судпристав Коми в эфире канала «Коми Гор» рассказал о результатах работы ведомства в начале года. Он заявил, что за прошедшие месяцы с родителей-алиментщиков взыскали уже 441 миллион рублей. Все эти деньги получат дети.

На начало 2022 года количество производств по алиментам составило 8 872. Отмечается, что с февраля 2022 года должники не останутся ни с чем. Им гарантируют несгораемую сумму от зарплаты или пенсии, которая равна прожиточному минимуму. Правда, для использования этого права нужно обратиться у приставам. Вопрос можно решить в отделении, где ведется производство. А вот алиментщикам такого права не предоставят.