Две школы в Коми закрылись на карантин из-за ковида и ОРВИ

Сразу две школы Прилузского района ушли на карантин. Причиной тому стали частые случаи заражений коронавирусом и ОРВИ. Об этом сообщили в местной администрации.

Полностью закрылись Летская и Черёмуховская школы, а в детских садах и школах не работают отдельные группы и классы. Снимут карантин только после улучшения обстановки.