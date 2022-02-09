Две школы в Коми закрылись на карантин из-за ковида и ОРВИ

Сразу две школы Прилузского района ушли на карантин. Причиной тому стали частые случаи заражений коронавирусом и ОРВИ. Об этом сообщили в местной администрации.
Полностью закрылись Летская и Черёмуховская школы, а в детских садах и школах не работают отдельные группы и классы. Снимут карантин только после улучшения обстановки.
Напомним, что в столице Коми и Ухте школы уже вернулись к стандартному формату занятий, но ситуация с заболеваемостью не спешит улучшаться. Как заявили в Роспотребнадзоре, теперь группы в детсадах и классы в школах отправят на «дистанционку» только при отсутствии 20% детей в коллективе.