Жителям Коми рассказали, при каких условиях школьников отправят на дистант

В Роспотребнадзоре заявили, что поводом для перевода групп детских садов или классов школ на «дистанционку» может стать отсутствие 20% детей в коллективе.

- В связи с вступлением в силу с 6 февраля 2022 года нового постановления главного государственного санитарного врача России основанием для перевода группы детского сада, класса или всей образовательной организации на дистанционный режим обучения стало отсутствие по болезни 20% и более детей в коллективе. Ранее для вывода на дистант группы или класса достаточно было одного заболевшего коронавирусной инфекцией ребенка, - говорится в сообщении ведомства.

Причиной такого послабления стал новый штамм – «омикрон», который больше похож на ОРВИ, чем на ту страшную болезнь, которая обрушилась на мир ранее. Отмечается, что критерий по 20% успешно применялся еще в советское время: