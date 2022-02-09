В Сыктывкаре начали сбор согласий на вакцинацию школьников

По информации источника, в школах детям начали раздавать бумаги – два заявления. Одно на согласие, второе – на отказ от прививки. Их раздали всем, даже школьникам, которые уже болели «омикроном».

Новая вакцина для подростков – «Спутник М» - поступила в Коми в конце января. По муниципалитетам региона распределили пока всего 480 доз. Она предназначена для детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.