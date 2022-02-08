Владимир Уйба попросил жителей Коми не симулировать симптомы ковида

Нагрузка на врачей, принимающих вызовы на дом, значительно выросла после появления омикрон-штамма. Об этом в своем видеообращении сообщил глава Коми Владимир Уйба.
Глава региона сообщил, что 90% вызовов скорой происходят от пациентов, которые солгали о своих симптомах и преувеличили их тяжесть.
«Мы сделали анализ. 10 процентов вызовов скорой за последние сутки были реальны, когда скорая должна была поехать. 90 процентов вызовов – вызовы, по которым скорой не нужно было приезжать. Мы просто отвлекли бригады от действительно тяжелых случаев. Я снова и снова прошу относиться к работе, особенно скорой, врачебного и медицинского сообщества с уважением», – заявил глава Коми.
Также Владимир Уйба сообщил, что с новым штаммом коронавируса нагрузка на амбулаторное звено значительно выросла. Одна из причин – ложные вызовы.
«Бригада приезжает, не находит ничего. Находит температуру 37,5, на что человек говорит, что она спала. Конечно, никаких следов одышки. Никаких следов легочной недостаточности. Просто потом человек сознается, что он ждал врача из поликлиники, посчитал, что долго уже врача нет, ну, и поэтому решил вызвать скорую, зная, на какую симптоматику скорая приедет», – подытожил глава региона.