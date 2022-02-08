Владимир Уйба попросил жителей Коми не симулировать симптомы ковида

Нагрузка на врачей, принимающих вызовы на дом, значительно выросла после появления омикрон-штамма. Об этом в своем видеообращении сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Глава региона сообщил, что 90% вызовов скорой происходят от пациентов, которые солгали о своих симптомах и преувеличили их тяжесть.

«Мы сделали анализ. 10 процентов вызовов скорой за последние сутки были реальны, когда скорая должна была поехать. 90 процентов вызовов – вызовы, по которым скорой не нужно было приезжать. Мы просто отвлекли бригады от действительно тяжелых случаев. Я снова и снова прошу относиться к работе, особенно скорой, врачебного и медицинского сообщества с уважением», – заявил глава Коми.

Также Владимир Уйба сообщил, что с новым штаммом коронавируса нагрузка на амбулаторное звено значительно выросла. Одна из причин – ложные вызовы.