Спортсменка из Коми попала в четвертьфинал спринта на Олимпийских играх в Китае

Участница Олимпийских игр в Китае из Коми оказалась четвертой в квалификационном отборе спринта. Помимо Юлии Ступак в четвертьфинал попали еще две россиянки: Вероника Степанова и Наталья Непряева.

Напомним, Юлия Ступак стартовала в играх не очень удачно. В скиатлоне на 15 км она заняла 24 позицию, после чего расплакалась. Тогда девушка отметила, что 2021 год был для нее очень сложным, но это не изменилось и с приездом на олимпиаду в 2022-м.