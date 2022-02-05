Лыжница из Коми расплакалась после поражения в первой гонке на Олимпиаде

5 февраля на первой лыжной гонке на Олимпиаде в Пекине лыжница из Коми Юлия Ступак заняла только 24 место. Спортсменка не сдержала слез и обиду из-за поражения.
- Каждый день пытаешься перешагнуть через себя, наступить себе на горло в стольких ситуациях и только ради того, чтобы еле-еле попадать в 30 - это полный треш для меня, - раздосадовалась спортсменка.
Девушка отметила, что 2021 год был для нее очень сложным.
- Почти каждую неделю у меня какие-то казусы, болезни постоянные, то еще что-то. Но я так надеялась, что, приехав сюда, это все поменяется, но нет, - заключила спортсменка.