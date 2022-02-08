В Сыктывкаре родители неделю ждут ПЦР-тесты детей

В столице Коми родителям детей, которым сделали тест на COVID-19, приходится ждать результата уже неделю. Горожане даже обратились в Минздрав, чтобы понять, в чем причина такого непомерно долгого ожидания. Правда, в ведомстве ответ дали весьма размытый.

Так, в министерстве заявили, что тесты исследуют в лаборатории Консультативно-диагностического центра в Сыктывкаре, а также в Кировской лаборатории. Происходит это, как правило, в день самого анализа. Тест может делаться и двое суток, но обычно, если он положительный, результат известен в течении двух часов, пишет БНК.