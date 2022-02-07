Семь мест для атмосферных зимних фото в Сыктывкаре

По данным Коми синоптиков, на территории Сыктывкара установилась теплая погода в течение всей недели, а это повод отправиться на зимнюю фотоссесию. «Pro Город Сыктывкар» узнал у фотографа Ирины Ершовой самые интересные места для этого.

Фото Ирины Ершовой рядом с «Площадкой под часами».

«В Сыктывкаре много мест для фото в Instagram. В центре города – это территории рядом с «Домом быта», театром драмы Савина, а также рядом с новой «площадкой под часами»», – сказала Ирина.

Территория рядом с «Домом Быта». Фото Ирина Ершова.

Ирина считает, что практически в любой локации можно найти необычный и интересный план для съемки.