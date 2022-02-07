Семь мест для атмосферных зимних фото в Сыктывкаре

По данным Коми синоптиков, на территории Сыктывкара установилась теплая погода в течение всей недели, а это повод отправиться на зимнюю фотоссесию. «Pro Город Сыктывкар» узнал у фотографа Ирины Ершовой самые интересные места для этого.
Фото Ирины Ершовой рядом с «Площадкой под часами».
«В Сыктывкаре много мест для фото в Instagram. В центре города – это территории рядом с «Домом быта», театром драмы Савина, а также рядом с новой «площадкой под часами»», – сказала Ирина.
Территория рядом с «Домом Быта». Фото Ирина Ершова.
Ирина считает, что практически в любой локации можно найти необычный и интересный план для съемки.
«За городом яркое и красивое место находится в «Елятах». Мне там нравится проводить фотосессии. Всегда много интересных мест», – рассказала фотограф.
В черте города Ирина выделила территорию ресторана на Октябрьском проспекте.
«Там много привлекательных елочек, да и само заведение эффектно смотрится на фото при съемке издалека», – поделилась с «Pro Городом» Ирина.
Территория рядом с рестораном. Фото Ирина Ершова.
По мнению фотографа, не нужно забывать и о парках нашего города:
«Строитель, Кировский и Мичуринский. Эти места подойдут для создания атмосферных фотографий. Но помните, что главное на фото – это эмоции, а задний план этих мест украсит ваши фотографии», – рассказала Ирина.
Пример фотографии в парковой зоне. Фото Ирина Ершова.
Также «Pro Город Сыктывкар» спросил у фотографа, можно ли сделать на телефон удачный кадр.
Да, конечно, но только на хороший телефон у вас получится качественная фотография. Но для этого «замыливайте» задний план в режиме «портрет», – посоветовала девушка.