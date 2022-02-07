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Семь мест для атмосферных зимних фото в Сыктывкаре

Семь мест для атмосферных зимних фото в Сыктывкарефото из архива Ирины Ершовой

По данным Коми синоптиков, на территории Сыктывкара установилась теплая погода в течение всей недели, а это повод отправиться на зимнюю фотоссесию. «Pro Город Сыктывкар» узнал у фотографа Ирины Ершовой самые интересные места для этого.

Фото Ирины Ершовой рядом с «Площадкой под часами». 

«В Сыктывкаре много мест для фото в Instagram. В центре города – это территории рядом с «Домом быта», театром драмы Савина, а также рядом с новой «площадкой под часами»», – сказала Ирина.

Территория рядом с «Домом Быта». Фото Ирина Ершова.

Ирина считает, что практически в любой локации можно найти необычный и интересный план для съемки.

«За городом яркое и красивое место находится в «Елятах». Мне там нравится проводить фотосессии. Всегда много интересных мест», – рассказала фотограф.

В черте города Ирина выделила территорию ресторана на Октябрьском проспекте.

«Там много привлекательных елочек, да и само заведение эффектно смотрится на фото при съемке издалека», – поделилась с «Pro Городом» Ирина.

Территория рядом с рестораном. Фото Ирина Ершова.

По мнению фотографа, не нужно забывать и о парках нашего города:

«Строитель, Кировский и Мичуринский. Эти места подойдут для создания атмосферных фотографий. Но помните, что главное на фото – это эмоции, а задний план этих мест украсит ваши фотографии», – рассказала Ирина.

Пример фотографии в парковой зоне. Фото Ирина Ершова.

Также «Pro Город Сыктывкар» спросил у фотографа, можно ли сделать на телефон удачный кадр.

Да, конечно, но только на хороший телефон у вас получится качественная фотография. Но для этого «замыливайте» задний план в режиме «портрет», – посоветовала девушка.

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