Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе в Коми

Синоптики из Коми ЦГМС рассказали о том, чего ждать от природы жителям республики на следующей недели с 7 по 11 февраля.
Погодный сценарий остается неизменным. После относительно морозных выходных, хотя температурный режим только приблизится к своим обычным значениям, в начале новой недели показания термометров снова повысятся. Наш регион в очередной раз окажется на теплой стороне обширного атлантического циклона, где с юго-западными ветрами поступает более теплый воздух.
Ожидается, что температура воздуха ночью будет понижаться до -8...-15С, днем повышаться до -3...-8С. И только на крайнем северо-востоке большую часть недели по ночам прогнозируется в пределах -17...-22С, в дневные часы — -10...-15С. Сюда тепло доберется лишь к концу рабочей недели, возможно с порывами ветра 15-18 м/с. Везде пройдет небольшой снег.