Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе в Коми

Синоптики из Коми ЦГМС рассказали о том, чего ждать от природы жителям республики на следующей недели с 7 по 11 февраля.

Погодный сценарий остается неизменным. После относительно морозных выходных, хотя температурный режим только приблизится к своим обычным значениям, в начале новой недели показания термометров снова повысятся. Наш регион в очередной раз окажется на теплой стороне обширного атлантического циклона, где с юго-западными ветрами поступает более теплый воздух.