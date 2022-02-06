Ношение перчаток убрали из перечня мер борьбы с COVID-19

Из соответствующего постановления главного государственного санитарного врача России, опубликованного на официальном портале правовой информации, исчез пункт о необходимости ношения перчаток.

Теперь в нем говорится только о «соблюдении всеми физическими лицами правил личной гигиены (в том числе мытьё рук, использование антисептиков, медицинских масок), соблюдении социальной дистанции от 1,5 до 2 м». Документ вступил в силу 6 февраля.