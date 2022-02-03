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В России отменят карантин для контактировавших с зараженными COVID-19

В России отменят карантин для контактировавших с зараженными COVID-19Фото из архива PG11.ru

Владимир Путин заявил, что карантин для контактировавших с ковидными переносчиками следует отменить. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава государства отметил, что это связано с особенностями течения омикрон-штамма:

— Ну, в общем, общий вывод такой, что даже ограничения для контактных, так называемых лиц, можно в ближайшее время снимать. Чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность, — сообщил Путин.

Президент добавил, что руководство страны не собирается вводить «никаких локдаунов»:

— Вчера вечером, только довольно поздно, обсуждали эту тему с председателем правительства. Расстались с ним где-то во втором часу ночи, долго беседовали, в том числе по этим вопросам. Нет у правительства таких планов — вводить какие-то дополнительные ограничения, — пояснил глава государства.

Тем не менее, в настоящее время для контактников действует недельный режим самоизоляции.

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