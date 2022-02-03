В России отменят карантин для контактировавших с зараженными COVID-19

Владимир Путин заявил, что карантин для контактировавших с ковидными переносчиками следует отменить. Об этом сообщает РИА «Новости».
Глава государства отметил, что это связано с особенностями течения омикрон-штамма:
— Ну, в общем, общий вывод такой, что даже ограничения для контактных, так называемых лиц, можно в ближайшее время снимать. Чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность, — сообщил Путин.
Президент добавил, что руководство страны не собирается вводить «никаких локдаунов»:
— Вчера вечером, только довольно поздно, обсуждали эту тему с председателем правительства. Расстались с ним где-то во втором часу ночи, долго беседовали, в том числе по этим вопросам. Нет у правительства таких планов — вводить какие-то дополнительные ограничения, — пояснил глава государства.
Тем не менее, в настоящее время для контактников действует недельный режим самоизоляции.