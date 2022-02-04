Глава Коми пожелал победы олимпийцам из Коми: «Чтобы видели только вашу спину!»

Владимир Уйба опубликовал в своем Instagram видеонапутствие спортсменам из Коми. В нем он заявил, что непременно будет болеть за Илью Семикова и Юлию Ступак на олимпийских играх в Китае, которые вот вот начнутся.

- Сегодня в Пекине стартуют Олимпийские игры. От республики в Олимпиаде примут участие Илья Семиков и Юлия Ступак. Мы будем болеть и за Илью, и за Юлию. Желаем только побед! Ребят, выложитесь так, чтобы утереть нос всем соперникам, кто выйдет на лыжню! Чтобы видели только вашу спину! – сказал Владимир Уйба.

Напомним, ранее Юлия Ступак рассказала в своем Instagram, что уже успела устать от местной кухни.