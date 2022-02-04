«Хочу борщ! Бооорщ!»: участница Олимпийских игр из Коми устала от китайской кухни

Совсем скоро в Китае стартуют олимпийские игры, где примут участие спортсмены из России. В составе сборной и Юлия Ступак – знаменитая лыжница и чемпионка из Коми. Сейчас члены команды готовятся к выступлениям, а наша землячка уже успела устать от местной кухни. Об этом она рассказала в своем Instagram.
В посте Юлия выражает настоящий крик о помощи, скучая по нормальной еде:
- Я хочу нормальной еды. Соленья, котлетки, пюрешку. Хочу сырнички на завтрак, обед и ужин. Много свежих овощей, оливьеху, сало на хлебушек бородинский. Хочу борщ! – написала лыжница в своем посте.
А вот так выглядит еда олимпийцев в Китае: