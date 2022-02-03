Сыктывкарские студенты: «Из-за карантинов мы даже не познакомились»

Пандемия затронула всех жителей Коми. Вот и студенты СГУ им. Питирима Сорокина из-за коронавируса перейдут на дистанционное обучение с 9 по 20 февраля. «Pro Город Сыктывкар» узнал у учащихся разных курсов их отношение к дистанту.

Студент первого курса Дмитрий Коданев видит в этом решении как плюсы, так и минусы.

«С одной стороны, это плохо для меня, потому что не будет контроля преподавателя, теряется связь между студентами. Из-за того, что на первом курсе было много карантинов, за полгода обучения даже нормально не познакомились. С другой стороны, это хорошо, поскольку мне нравится, что можно учиться из дома», – рассказал Дмитрий.

По мнению молодого человека, не нужно тратить лишнее время на дорогу и прослушивание полуторачасовых лекций. Он считает, что дома безопаснее, поскольку в вузе легко заразиться от переносчика болезни.

Студент третьего курса Максим Суханов положительно относится к дистанту.