Сыктывкарские студенты: «Из-за карантинов мы даже не познакомились»

Пандемия затронула всех жителей Коми. Вот и студенты СГУ им. Питирима Сорокина из-за коронавируса перейдут на дистанционное обучение с 9 по 20 февраля. «Pro Город Сыктывкар» узнал у учащихся разных курсов их отношение к дистанту.
Студент первого курса Дмитрий Коданев видит в этом решении как плюсы, так и минусы.
«С одной стороны, это плохо для меня, потому что не будет контроля преподавателя, теряется связь между студентами. Из-за того, что на первом курсе было много карантинов, за полгода обучения даже нормально не познакомились. С другой стороны, это хорошо, поскольку мне нравится, что можно учиться из дома», – рассказал Дмитрий.
По мнению молодого человека, не нужно тратить лишнее время на дорогу и прослушивание полуторачасовых лекций. Он считает, что дома безопаснее, поскольку в вузе легко заразиться от переносчика болезни.
Студент третьего курса Максим Суханов положительно относится к дистанту.
«Считаю, что дистанционное обучение в сложившейся ситуации, когда все показатели заболеваемости давно «перебили» предыдущие, является единственным допустимым и потому необходимым форматом. Благо после двухлетней практики имеются возможности по его внедрению», – поделился с «Pro Городом» молодой человек.
По его мнению, дистант может пойти на пользу, поскольку появится свободное время, которое Максим направит на науку. При очном обучении у него не всегда есть на это время.
Андрей Ермишкин, студент третьего курса, обеспокоен за своё здоровье, поэтому поддерживает дистант.
«Не хочу опять попасть в больницу, поэтому отношусь положительно. Сейчас бушует омикрон, в очередной раз все начинают заболевать. Нужно умешать контакты друг с другом хотя бы на время», – посоветовал Андрей.
Но выпускник СГУ им. Питирима Сорокина Алексей Измайлов видит недостатки в дистанте.
«Мне эта идея не очень нравится. Всё-таки свеж в памяти опыт 2020, когда чуть ли не полгода просидели в онлайн. Огромное количество заданий тогда преподаватели присылали и сроки сдачи ставили иногда не совсем адекватные. Не повторилось бы. Правда, может и появится время на свои личные дела», – заметил Алексей.