Студенты главного вуза Коми не пойдут на занятия

Пандемия снова внесла свои коррективы: на этот раз досталось студентам СГУ. Из-за коронавируса они будут учиться дистанционно с 9 по 20 февраля. А заболевшие и вовсе отправятся в специальные изоляторы в общежитиях (впрочем, там предусмотрены холодильник и микроволновка). Об этом заявила ректор университета Ольга Сотникова.

Дистант затронет почти всех, но есть исключения. Так, заочников выпускного курса ждут очные занятия, промежуточная и государственная аттестации. А магистранты естественных наук будут ходить на лабораторные занятия. Лабораторные занятия у других студентов перенесут на более поздний срок.