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Омикрон-стелс: добрался ли новый вид коронавируса до Сыктывкара

Омикрон-стелс: добрался ли новый вид коронавируса до СыктывкараФото из архива PG11.ru

Новый подвид «омикрона» - «стелс» обнаружили в 57 странах мира, в том числе и нескольких регионах России. «Pro Город» узнал, добрался ли новый вирус до Сыктывкара.

Что за «стелс»?

По данным ВОЗ, «стелс» - один из подвидов штамма «омикрон». Согласно данным из других стран, он куда заразнее оригинала. «Стелс» обнаружили в начале этого года и он быстро стал доминирующим вариантом в Дании, риск заражения инфицированным членов своей семьи составляет 39% по сравнению с 29% у его «предшественника».

Подробнее о нем мы писали здесь.

Добрался ли «стелс» до Сыктывкара?

Как пояснили в Минздраве Коми, скорее всего этот вариант «омикрона» еще не зафиксировали в Сыктывкаре. По крайней мере, информации о нем от Роспотребнадзора не поступило.

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