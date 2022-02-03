Омикрон-стелс: добрался ли новый вид коронавируса до Сыктывкара

Новый подвид «омикрона» - «стелс» обнаружили в 57 странах мира, в том числе и нескольких регионах России. «Pro Город» узнал, добрался ли новый вирус до Сыктывкара.

Что за «стелс»?

По данным ВОЗ, «стелс» - один из подвидов штамма «омикрон». Согласно данным из других стран, он куда заразнее оригинала. «Стелс» обнаружили в начале этого года и он быстро стал доминирующим вариантом в Дании, риск заражения инфицированным членов своей семьи составляет 39% по сравнению с 29% у его «предшественника».