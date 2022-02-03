В России появился более заразный подвид «омикрона»

- Линия ВА.3 на территории России не выявлена, и подавляющее большинство, которое относится к линии ВА.2, было выявлено в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, Республике Башкортостан, — сказала она.

В России найден очередной вид «короны» . На этот раз не новый штамм, а подвид надоевшего всем «омикрона» - BA.2. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Согласно данным из других стран, этот вид куда заразнее оригинала. BA.2 был обнаружен в начале этого года и быстро стал доминирующим вариантом в Дании, риск заражения инфицированным членов своей семьи составляет 39% по сравнению с 29% у его «предшественника». Всего у «омикрона» имеется 4 подвида.