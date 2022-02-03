В Сыктывкаре пес чудом выжил после отравления и вернулся в любящую семью

На выходных в Нижнем Чове сыктывкарцы заметили трупы собак: местные жители утверждают, что их отравили. Однако одному псу чудом удалось выжить. «Pro Город» связался со спасительницей домашнего животного и его хозяйкой, чтобы узнать историю спасения.

Выжившего пса зовут Мишей. Его хозяйка Наталья Лобанова рассказала, что раньше он все время сидел на цепи. Но однажды к нему начал приходить бездомный пес Серый, с которым Миша позже сдружился.

— Серый начал перегрызать ошейник Мише, чтобы тот гулял с ним. В итоге мы поняли, что держать нашего пса возле бани на цепи бесполезно. Отпустили его, он жил недалеко от дома, в гараже вместе с Серым. Они нас всегда провожали на работу, в магазин и возвращались, — рассказала хозяйка пса.

На прошлых выходных Миша и Серый отравились. Наталья Лобанова утверждает, что они съели что-то возле мусорных баков. Серый не пережил отравления, а Миша успел подняться к магазинам, где его заметила волонтер приюта для собак «Друг». Собака шаталась, а потом упала и больше не вставала. Волонтер подумала, что она умерла: ведь такие случаи происходили во всем Нижнем Чове.