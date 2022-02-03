В Сыктывкаре пес чудом выжил после отравления и вернулся в любящую семью

На выходных в Нижнем Чове сыктывкарцы заметили трупы собак: местные жители утверждают, что их отравили. Однако одному псу чудом удалось выжить. «Pro Город» связался со спасительницей домашнего животного и его хозяйкой, чтобы узнать историю спасения.
Выжившего пса зовут Мишей. Его хозяйка Наталья Лобанова рассказала, что раньше он все время сидел на цепи. Но однажды к нему начал приходить бездомный пес Серый, с которым Миша позже сдружился.
— Серый начал перегрызать ошейник Мише, чтобы тот гулял с ним. В итоге мы поняли, что держать нашего пса возле бани на цепи бесполезно. Отпустили его, он жил недалеко от дома, в гараже вместе с Серым. Они нас всегда провожали на работу, в магазин и возвращались, — рассказала хозяйка пса.
На прошлых выходных Миша и Серый отравились. Наталья Лобанова утверждает, что они съели что-то возле мусорных баков. Серый не пережил отравления, а Миша успел подняться к магазинам, где его заметила волонтер приюта для собак «Друг». Собака шаталась, а потом упала и больше не вставала. Волонтер подумала, что она умерла: ведь такие случаи происходили во всем Нижнем Чове.
— Я звонила и спрашивала о том, можно ли помочь собаке. Мне ответили, что всё бесполезно, так как собак не довозят и они умирают в дороге. Утром я зашла в группу «Нижний Чов», прочитала, что собака жива. В сообщении просили откликнуться кого-нибудь, кто поможет загрузить пса, чтобы увезти в ветклинику. Я быстро оделась и пошла к тому месту, где лежал Миша. Сразу подъехала девушка на машине, мы положили пса на простыню и загрузили в машину, — рассказала волонтер приюта Алена.
Отравленного пса повезли в ветклинику на улице Савина, 4. За ночь Миша совсем обессилил и замерз.
— Всю дорогу думали: «лишь бы успеть». В ветклинике ему измерили температуру и поставили капельницу. Мишка согрелся потихоньку и уснул. Мы сидели возле него, — рассказала волонтер.
После веткабинета собаке понадобилась капельница, но ни хозяйка пса, ни волонтер не умели ее ставить. Совместно волонтеры нашли мужчину, который согласился помочь.
Уже через три дня после отравления Наталья Лобанова забрала Мишу домой. Сейчас он слабый, еле ходит и почти весь день спит. Но постепенно идет на поправку. Хозяйка пса благодарит волонтеров за то, что спасли Мише жизнь. А сами волонтеры хотят, чтобы отравителя привлекли к уголовной ответственности.
— Я хочу, чтобы нашли тех людей, кто отравил животных. Погибли собаки, которые не причинили никому вреда. До сих пор в себя не могу прийти от этого шока, — заключила волонтер Алена.