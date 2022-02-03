Родители школьников смогут спросить о дистанте мэра Сыктывкара

Прямая линия по вопросам организации дистанционного обучения в школах республики состоится сегодня, 3 февраля, с 14:15 до 15:15 в Общественной приемной главы Коми.

На ваши вопросы ответят представители Министерства образования, науки и молодежной политики РК, Роспотребнадзора по РК, управления образования администрации Сыктывкара.