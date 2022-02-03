Родители школьников смогут спросить о дистанте мэра Сыктывкара

Прямая линия по вопросам организации дистанционного обучения в школах республики состоится сегодня, 3 февраля, с 14:15 до 15:15 в Общественной приемной главы Коми.
На ваши вопросы ответят представители Министерства образования, науки и молодежной политики РК, Роспотребнадзора по РК, управления образования администрации Сыктывкара.
Телефоны прямой линии: 8-800-200-9614 (звонок бесплатный), 8(8212)285-298
Напомним, из-за неблагоприятной эпидобстановки по гриппу и коронавирусу приостановлен очный образовательный процесс в школах Сыктывкара и Ухты, готовятся к переводу на дистант в Троицко-Печорском районе, частично закрыты на карантин классы и школы и в ряде муниципалитетов региона.