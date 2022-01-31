В Минпросвете рассказали, продлят ли дистант в школах

В России в настоящее время нет планов по переводу всех школ на дистанционное обучение. При этом регионы могут сами принимать соответствующие решения на основании текущей эпидемиологической обстановки. Об этом 30 января сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала Россия 1.

— Там, где мы видим, что в школах идет рост заболевания, регионы — это их право — принимают локально соответствующие решения, — указал глава ведомства