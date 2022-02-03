Сыктывкарская поликлиника: проблему очередей вызвали сами пациенты

1 февраля впервые в Коми отметили новый антирекорд заболеваемости коронавирусом. Тогда заразились 1033 человека. Одновременно с этим сыктывкарцы стали жаловаться, что в поликлиниках очереди по 70 человек. Также через портал «Госуслуги» записаться на прием невозможно: сайт тормозит, а когда нужных врачей нет в списке, сам портал отправляет людей в регистратуру медучреждения. «Pro Город Сыктывкар» узнал, откуда такие очереди в поликлиниках и что делать тем, кто заболел.
В сыктывкарской поликлинике №3 рассказали, что с 25 января по 6 февраля планового приема нет, но есть исключения для пациентов, которые заболели. В поликлинике сообщают, что эти сведения выставили на своем сайте 29 января.
«Пациентов с признаками ОРВИ обслуживают по адресам: улица Карла Маркса, 116 и улица Ленина, 75А, а с ухудшением хронических болезней примут по улице Коммунистическая, 41 в порядке живой очереди», – рассказали в поликлинике.
В сыктывкарской поликлинике №3 считают, что проблему очередей вызвали сами пациенты.
«Проблемы с очередями связаны с невнимательным отношением пациентов к информации об особенностях работы медицинских организаций в связи с режимом повышенной готовности», – сообщили в поликлинике.
Там подчеркивают, что всех узких специалистов направили на борьбу против коронавируса. Поэтому сократили количество персонала.
Также журналист «Pro Город Сыктывкар» провел эксперимент. Он позвонил на «горячую линию» Миздрава Коми по номеру 8 (800) 555-00-00 (добавочный 2) и сказал, что боится заразиться в длинных очередях в поликлинике. По легенде он хотел попасть к окулисту. После жалобы журналиста направили на другой номер для удаленной записи: 8 (800) 555-00-00 (добавочный 1). Также отметили, что по 7 февраля узкие специалисты не принимают, но после этой даты к ним можно записаться. Весь звонок занял 2 минуты 27 секунд.
Далее сотрудник «Pro Города» совершил вызов по номеру выше, чтобы проверить, сколько понадобиться времени для записи к врачу. Автоответчик предупредил журналиста о том, чтобы он приготовил полис, ручку и бумагу. Через 2 минуты ожидания предложили записаться на «Госуслугах». В итоге ответ последовал через 3 минуты. Таким образом, можно из дома совершить звонок и дождаться ответа.