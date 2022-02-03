Сыктывкарская поликлиника: проблему очередей вызвали сами пациенты

1 февраля впервые в Коми отметили новый антирекорд заболеваемости коронавирусом. Тогда заразились 1033 человека. Одновременно с этим сыктывкарцы стали жаловаться, что в поликлиниках очереди по 70 человек. Также через портал «Госуслуги» записаться на прием невозможно: сайт тормозит, а когда нужных врачей нет в списке, сам портал отправляет людей в регистратуру медучреждения. «Pro Город Сыктывкар» узнал, откуда такие очереди в поликлиниках и что делать тем, кто заболел.

В сыктывкарской поликлинике №3 рассказали, что с 25 января по 6 февраля планового приема нет, но есть исключения для пациентов, которые заболели. В поликлинике сообщают, что эти сведения выставили на своем сайте 29 января.

«Пациентов с признаками ОРВИ обслуживают по адресам: улица Карла Маркса, 116 и улица Ленина, 75А, а с ухудшением хронических болезней примут по улице Коммунистическая, 41 в порядке живой очереди», – рассказали в поликлинике.

В сыктывкарской поликлинике №3 считают, что проблему очередей вызвали сами пациенты.