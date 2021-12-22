В Коми вернулись жесткие ковидные ограничения

В Указ главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" внесены изменения, сообщает пресс-служба руководителя региона. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми, необходимо:

обеспечить перевод работников в возрасте 60 лет и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) на дистанционную (удаленную) работу, если это не нарушает режим функционирования организации;

рассмотреть возможность проведения обследования работников на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 не менее 3-х раз в неделю с использованием официально зарегистрированных на территории Российской Федерации тест-систем на выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19. С 21 января 2022 года до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Республики Коми будет приостановлена работа кинотеатров (кинозалов), а работа театров, театральных и концертных организаций, учреждений клубного типа, будет осуществляться без участия зрителей (без возможности заполнения зала).