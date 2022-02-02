Назван виновный в смерти рабочего под завалами здания в Коми

18 декабря 2021 года на улице Машиностроителей в Ухте рухнула часть здания. В результате один из рабочих, который разбирал его, погиб под завалами. О том, кто за это ответит, рассказали в Гострудинспекции.
Главной причиной несчастного случая сочли несоблюдение мер безопасности работников, а также отсутствие наряд-допуска и оборудования в соответствии с проектом.
Кроме того, для выполнения работ работодатель не обеспечил проведение обучения и проверку знаний по охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте работнику, допустил работника к выполнению работ без прохождения обязательного предварительного (при поступлении на работу) медицинского осмотра, обязательного психиатрического освидетельствования.
Материалы расследования несчастного случая направлены в прокуратуру в целях рассмотрения вопроса о привлечении виновного лица к уголовной ответственности.