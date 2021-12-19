В Коми рухнуло здание: под завалами ищут человека

В Ухте на улице Машиностроительной рухнула часть старого заброшенного здания. Предварительно, под завалами остался один человек. Сейчас на месте работают спасатели, полиция и другие экстренные службы, передает "Комиинформ".

Это случилось 18 декабря, во время разбора старого железобетонного строения. Известно, что нежилое здание принадлежит одному ухтинскому предпринимателю. Он нанял двух рабочих, чтобы те разобрали его.

Вероятно, в нарушение техники безопасности при подрезе одной из конструкций здания железобетонное строение не выдержало и рухнуло. В этот момент один из мужчин уходил, а второй оставался работать. Возраст человека, оставшегося под завалами - неизвестен, равно как и его состояние. На месте работают, в том числе, сотрудники МЧС и Ухтинского аварийно-спасательного отряда СПАС-Коми Комитета ГО и ЧС по РК.