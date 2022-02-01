В министерстве сообщили о безопасности фанерного завода в Човью

В Човью хотят построить фанерный завод к 2028 году. Часть жителей и общественники выступили против его строительства. Они считают, что завод нанесёт ещё больший экологический вред микрорайону. Портал PG11.ru узнал у Минэкономразвития насколько экологичным он будет, а также уточнил, кто отвечает за общественные слушания.
В ведомстве посчитали завод безопасным для экологии. «Pro Город» заверили, что компания «Лузалес», которая и выступает застройщиком завода, установит современное практически безвредное оборудование. По нормам СанПина производство отнесли к IV, самому низкому классу опасности с защитной зоной в 100 метров.
«Поскольку проект планируют реализовать на территории промышленной зоны, которая уже под антропогенным воздействием , то дополнительной нагрузки на растительный и животный мир не будет», – спрогнозировали в министерстве.
По их мнению, следование законодательству и требованиям по охране окружающей среды устранит вред человеку и природе.
Будут ли общественные слушания?
В министерстве утверждают, что этот вопрос лучше направить в администрацию Сыктывкара. Они принимают это решение по градостроительному кодексу.
Также в ведомстве подтвердили, что компания «Лузалес» планирует построить фанерный завод мощностью 260 000 квадратных метров готовой продукции в год. Его построят в период с 2021 по 2028 годы в промышленной зоне поселка Човью. Все работы пройдут на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0101003:213, хотя коммерческий директор «Лузалес» Руслан Семенюк на брифинге 13 января говорил о двух участках, где построят фанерный завод. Обе территории купили у мэрии Сыктывкара.
Минэкономразвития говорит о достоинствах проекта:
- к 2028 году создадут 700 новых рабочих мест, а объём инвестиций в проект составит 12,2 млрд рублей;
- обновление транспортной сети для промышленных объектов, а также для доступа к школам, садам, реабилитационному центру;
- капитальный ремонт автодороги длинною 13,4 км. Затронут участок на улице 1-й Промышленной (от поворота Октябрьский проспект до примыкания к объездной дороге Сыктывкара), а также починят там трубы; полностью отремонтируют дороги по улицам 2-й Промышленной и 4-й Промышленной;
- в федеральный бюджет поступит 45 млрд рублей, свыше 13 млрд рублей – в республиканский.
Напомним, что 14 января глава «Лузалес» Руслан Семенюк на брифинге приглашал общественников вступить в рабочую группу по проекту, чтобы они могли контролировать весь процесс вокруг постройки завода.