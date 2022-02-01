В министерстве сообщили о безопасности фанерного завода в Човью

В Човью хотят построить фанерный завод к 2028 году. Часть жителей и общественники выступили против его строительства. Они считают, что завод нанесёт ещё больший экологический вред микрорайону. Портал PG11.ru узнал у Минэкономразвития насколько экологичным он будет, а также уточнил, кто отвечает за общественные слушания.

В ведомстве посчитали завод безопасным для экологии. «Pro Город» заверили, что компания «Лузалес», которая и выступает застройщиком завода, установит современное практически безвредное оборудование. По нормам СанПина производство отнесли к IV, самому низкому классу опасности с защитной зоной в 100 метров.