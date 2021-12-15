Фанерный завод в Човью: подробный разбор резонансного проекта

– «Все вопросы, которые есть, они обязательно будут рассмотрены и только после положительного заключения мы начнём строительство. У нас у всех одна задача – развитие Сыктывкара. Только мы, горожане, можем дать оценку тому, что у нас происходит. Наши дети, внуки должны жить здесь и радоваться», – рассказал «Про Городу» Руслан Семенюк.

Таким образом, только через 3-4 месяца «Лузалес» увидит готовый проект, а затем дождётся его госэкспертизы.

– «На этих двух участках планируется строительство фанерного комбината. В 2021 году мы заключили контракт с кировским «Гражданпроектом», именно они занимаются всеми проектными работами. Сейчас закончены геодезические испытания, в марте-апреле выдадут нам все документы для госэкспертизы», – сообщил Руслан Семенюк.

Этим ответом Руслан Семенюк объясняет предположения, касательно законности начатой работы на территории. У «Лузалес» на это есть разрешения ещё с 2019 года. Также коммерческий директор рассказал и о строительстве фанерного завода.

По словам, коммерческого директора «Лузалес», в 2019 году они выиграли два аукциона и приобрели у мэрии Сыктывкара лесные участки. Компания никак их не окупила, хотя платят за них уже 4 год. Такжеони получили разрешения на строительство КПП и административно-бытового здания. В первом из них сотрудники предприятия могут переодеться в спецодежду и приступить к своим обязанностям. В административно-бытовом здании на первом этаже будет столовая, а на втором душевые, туалеты и сушильный комплекс.

В 2020 году в журнале «ЛесПромИнформ» появилась информация о строительстве нового завода «Лузалеса». В этой статье сообщалось, что 8 сентября последний бетонный блок в свайное поле заложили коммерческий директор «Лузалес» Руслан Семенюк, Глава Коми Владимир Уйба и почётный гость региона – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. У общественности вопросов по этой стройке было много, жители выступили против появления нового объекта. Народ хочет, чтобы их мнение и желание учитывали, чего не сделало руководство компании. Дискуссия усугубилась 6 января 2022 года после публикации в газете «Трибуна» статьи: «…Чиновники намерены превратить столицу республики в большую и опасную для населения промзону?». В ней журналистом Сергеем Морохиным на основе фактов были сформулированы экологические и законодательные опасения по поводу строительства фанерного завода в местечке Човью. Дошло до того, что сам Руслан Семенюк решил прокомментировать ситуацию вокруг строительства фанерного завода. PG11.ru собрал всё, что известно на данный момент, и поговорил с экспертами.

– «Мы сейчас здесь с вами вместе находимся. Мы за три года построили здесь производство, оно же экологически чистое? И должно быть чистое! Там же, где мы живём, мы не должны гадить! Я тоже заинтересован, чтобы в Коми была жизнь», – восклицает Руслан.

Из слов главы «Лузалеса» подразумевается, что строительство не начнётся без разрешительных документов. Средства у компании на это уже есть, а реализация проекта будет выполнена теми же разработчиками, что и в Мурашинском фанерном заводе в 2017 году (Кировская область), где спроектировано экологически чистое предприятие . При этом закупят самое передовое финское оборудование на 2022 год, которое, по утверждению, Руслана Семенюка, ещё лучше, чем в Кировской области.

Постройка такого предприятия для региона требует серьёзной подготовительной работы. Именно поэтому учтён опыт постройки фанерного завода в Жешарте:

– «Как можно сравнивать телевизор 2022 года и 1946? Это совершенно разные вещи. В Жешарте нет никакой проблемы от фанерного комбината. Там есть большая трудность по линии МДФ. Необходимо модернизировать систему аспирации, правительство этим занимается», – объясняет коммерческий директор «Лузалеса».

Кроме Жешарта компания обратилась и к опыту других регионов России:

– «Все фанерные заводы в России современные и суперэкологические. Вреда от них никто не несёт. К тому же без заботы об экологии мы не сможем ничего сделать. Кто тогда здесь будет жить и работать?», – задаётся вопросом Руслан Семенюк.

Помимо объяснения ситуации со строительством завода, Руслан Семенюк подчеркнул социальную направленность деятельности «Лузалеса»:

– «Мы начали строить с жилого дома с детским садом. В будущем их будет несколько. Если сможем, то в этом году построим авто- и велодороги, а также освещённую пешеходную зону от Октябрьского проспекта. Делаем это для того, чтобы показать, что мы можем на маленькой территории создать как жилой сектор, так и социальный, чтобы люди хотели здесь работать и жить семьями», – рассказывает Руслан Семенюк.

Более того, он призвал другие компании из Коми тратить на развитие местной территории минимум 10% от дохода, чтобы люди понимали, что о них заботятся.

В завершении встречи с журналистами и общественностью Руслан Семенюк предложил создать контактную группу, куда смогут войти все желающие. Но никаких общественных слушаний не будет. С этим не согласен журналист Сергей Морохин. Он предлагает сначала обсуждать вопросы экологии. По его мнению, никакого обсуждения нет.

– «Люди волнуются, пишут письма Президенту РФ. Должен быть хоть какой-то диалог между людьми, бизнесом и властью. В обязательном порядке требуется проведение экологической экспертизы. Без экспертизы открыли в поселке Жешарте цех по выпуску плит МДФ, уже два десятилетия люди дышат «химией», жалуются во все инстанции. Кстати, на презентации в 2020 году фанерного завода в Сыктывкаре выпуск плит МДФ также был в планах», – сообщил Сергей в комментарии «Про Городу».

Сергей этим комментарием показал позицию некоторых сыктывкарцев.

Мнение населения.

Одна из таких жительниц – Светлана Тарабукина, которая выступает против строительства фанерного завода.

– «Моё отношение негативное, потому что не проводилось общественное обсуждение, не было и экологической экспертизы. При этом строят промышленный объект в городской черте. И самое главное – всё делается скрытно, как в Шиесе хотели построить мусорный полигон», – выражает своё мнение Светлана

Её точку зрения поддерживает активистка Светлана Дорошева. Она также обеспокоена тем, что нет документов, нет общественных слушаний, нет экспертизы, а мнение населения никто не учитывает.

– «Получается, всё грязное производство и отходы нам, а сливки снимет финансовый олигарх. За границу с 0% НДС отправляют древесину, а в Коми налоги? Нам не нужно никаких налогов, никаких комбинатов, оставьте народу хоть что-то, пусть сворачиваются и уходят с Коми», – пожелала Светлана.

Ещё женщине не нравится экологическая ситуация, которая сложилась в нашем регионе. Она считает, что Коми загажена нефтью, бокситами.



Фото из архива Светланы Дорошевой

– «…Ещё и леса не будет. Когда еду по трассе в сторону Усть-Кулома, то за 1,5 часа езды насчитываю около 20 КАМАЗов, груженных лесом, а то и больше. А сколько выходит за день? За неделю? За месяц?», – опасается Светлана.

Её переживания, действительно, можно понять. Сейчас неизвестно какие мощности предполагает завод и сколько для этого нужно древесины. Фанеру делают из хвойных деревьев и берёзы. Берёзовое производство более дорогое и используется для мебели. Жители Коми считают, что рядом с Сыктывкаром мало хорошего сырья, поэтому непонятно, что будет делать компания, когда леса станет недостаточно.

Также Светлана Дорошева отмечает, что они с активистами пытались разобраться в ситуации с фанерным заводом и получить, хоть какую-то обратную связь.

– «Мы ходили в Минприроды. Представляете, министр не в курсе про фанерный завод! Странно? Да? Беспредел от “Лузалеса”», – считает жительница Сыктывкара.

Некоторые из опрошенных людей не были так категоричны. Одни, как, например, Татьяна Буланева радуются тому, что у нас появятся новые рабочие места, другие же отметили, что детально пока не включились в эту историю. По их словам, не нужно делать преждевременных выводов, лучше выждать официальных заявлений от различных сторон.



Фото PG11.ru

Хотя жители района во время брифинга жаловались и на другие проблемы, например, что они задыхаются от дыма котельных. В таком случае разумно поискать и другие места строительства завода, например, в отдалении от людей за чертой города.

Об этом заявил местный эколог из Института биологии Коми научного центра Василевич Роман:

– «Есть специальные правила и регламент, по которому вы должны предоставить альтернативные варианты строительства завода. Это могут быть иные технологии или место строительства», – заметил учёный.

Сейчас Руслан Семенюк не ищет их, он ждёт официального проекта и решения по нему. Ещё он уверен, что работникам станет неудобно добираться до завода, если он будет в отдалении от места их жительства, а также его компании невыгодно строить такое производство в болотистой местности. По его мнению, иных вариантов нет. Возможно, это может привести к тому, что фанерный завод не появится в Сыктывкаре в случае нахождения в проекте ошибок.

Представители Госсовета тоже не остались в стороне от этой ситуации. Например, своё мнение выразил депутат Александр Попов.



Фото из архива Госсовета Коми. Александр Попов.

– «Я понимаю жителей, они правильно действуют, но возлагать всю ответственность за ситуацию в Чове на «Лузалес» преждевременно, она это ещё ничего не делает. Инвестор серьёзный, его можно заставить вложиться в социальную инфраструктуру для людей через давление на фоне экологии», – думает Александр.

Он уверен, что есть возможность договориться с сыктывкарцами.

– «Все проекты «Лузалеса» с точки зрения экологической и производственной культуры на самом высшем уровне, поэтому я считаю, что у «Лузалеса» есть все шансы учесть пожелания населения и сделать образцовый объект», – говорит депутат.

Люди учитывают горький опыт Шиеса, когда поначалу официальные власти отрицали факт строительства мусорного полигона недалеко от Коми, но тогда там уже проводились предпроектные работы, а после чего ждали решения о целесообразности возведения завода по переработке древесины и сортировочных отходов. Тогда люди отстояли свой край, проект полигона в Шиесе закрылся.

Вот и Сергей Морохин считает, что без населения ничего в этой ситуации не решить. Крупному бизнесу придётся договариваться.

– «Я являюсь депутатом Совета поселка Жешарт, где есть фанерное производство, поэтому прекрасно понимаю, что будет с Сыктывкаром, если весь процесс создания нового заводе не взять под общественный контроль. Нам здесь жить», – сообщает журналист.

Таким образом, без официального разрешения и всех экспертиз компания «Лузалес» строить фанерный завод не будет. Они готовы идти на диалог с населением, учитывать их мнение и развивать инфраструктуру района. Конечно, это не умаляет того, что у учёных и сыктывкарцев есть опасения о реализации такого, казалось бы, хорошего плана от компании. Каждому, кто хочет принять участие в контроле проекта, можно войти в рабочую группу.