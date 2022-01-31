Новый закон обяжет жителей Коми платить налоги за миллионы на счетах

Жителям Коми, которые имеют банковские вклады размером более 1 миллиона рублей, придется платить налог. Новый закон вступит в силу с 1 февраля 2022 года. Поправки по этому поводу приняли еще в 2020 году, однако дествовать они начинают только в 2021-м. Год назад мотивировали объяснили принятие закона тем, что он восстановит социальную справедливость.

Налогообложению подлежат проценты, превышающие сумму, рассчитанную как 1 млн рублей, умноженный на ключевую ставку ЦБ, действующую на 1 января налогового периода (календарного года).