Эксперт рассказал, когда ждать снижения цен на продукты

Банк России рассчитывает на возвращение показателя инфляции в стране в рамки четырех процентов в 2022 году после резкого роста в прошлом году до 8,4 процента годовых. В связи с этим можно надеяться, что часть товаров также подешевеет, рассказал директор Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов. Об этом сообщают "РИА Новости".
- Скорее всего, какие-то товары точно подешевеют, но уверенно сказать об этом начале года достаточно сложно, — сказал собеседник агентства.
Так, можно рассчитывать на снижение цен на продукты, связанные с пшеницей и сахарной свеклой ввиду ожиданий хороших урожаев, полагает Шибанов.
Также эксперт не исключил, что действия ЦБ по укреплению рубля помогут снизить издержки импортеров.Однако это не означает гарантированного снижения цен на импортируемые товары, подытожил он.