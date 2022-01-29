Эксперт рассказал, когда ждать снижения цен на продукты

Банк России рассчитывает на возвращение показателя инфляции в стране в рамки четырех процентов в 2022 году после резкого роста в прошлом году до 8,4 процента годовых. В связи с этим можно надеяться, что часть товаров также подешевеет, рассказал директор Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов. Об этом сообщают "РИА Новости".

- Скорее всего, какие-то товары точно подешевеют, но уверенно сказать об этом начале года достаточно сложно, — сказал собеседник агентства.