Статистика: сколько школ закрылось в Коми за последние 5 лет

Такое количество школ было в регионе с 2016 по 2021 год:

Республика Коми в январе попала в федеральную повестку скандалом вокруг школ в Печоре. 18 января родители записали видеообращение к Владимиру Путину, где пожаловались на обучение в две смены и на аварийное состояние школы №2. Родители указывали, что Печора лишилась школы №5, СОШ №87, СОШ №65, СОШ №3 наполовину отдана под торговый центр, а также в аварийной школе №4 требуется капремонт. Родители жаловались на то, что их из одной ветхой школы переселяют в другую, а новых учебных заведений не планируют строить. Скандал прокомментировал министр просвещения Сергей Кравцов, который предложил переселить в обветшалое здание региональных чиновников. Портал PG11.ru при помощи Минобраза Коми рассмотрел статистику по количеству школ с 2016 по 2021 гг., а также узнал, сколько их построят к 2025-му году.

Каждый год закрывались школы, в итоге с 2016 года образовательных учреждений стало на 40 меньше. На учебный год 2018-2019 пришлось наибольшее сокращение школ – 11.

Отдельная статистика по количеству школ в городских округах тоже показывает, что их число сокращается.

В Сыктывкаре в 2016 году было 47, в 2021 стало 46.

В Ухте в 2016 году было 30, в 2021 стало 29.

В Воркуте в 2016 году было 25, в 2021 стало 21.

В Печоре в 2016 году было 17, в 2021 стало 16.

В Усинске 2016 году было 17, в 2021 стало 16.

В Инте в 2016 году было 14, в 2021 стало 12.

В Вуктыле в 2016 году было 4, в 2021 стало 3.

Сильнее всего пострадала Воркута: там стало на 4 школы меньше. Но эта статистика не показывает материально-технического оснащения и физического состояния образовательных учреждений.

В городах Коми количество школ сократилось на 7% (окр. до целого): в 2016 году было 154 школы, в 2021 стало 143. По сведениям Минобраза, за этот период возросло число школьников в Сыктывкаре с 31 279 человек до 35 039. Причём каждый год учеников становилось больше:

2016 – 31279

2017 – 32255

2018 – 33029

2019 – 33730

2020 – 34407

2021 – 35039

Не ясно, почему рост количества учащихся игнорировали в мэрии города. В среднем в 2016 году на одну школу приходилось 666 учеников (окр. до целого), в 2021 их стало 762 человека (окр. до целого). Даже в школах столицы Коми учат в две смены, а кабинетов и парт порою не хватает для размещения всех учащихся, что уже говорить о других городах республики.

Коми необходимы новые образовательные учреждения по причине роста численности учеников и нехватки мест. По информации, которую «Pro Городу» предоставили в Минобразе, в период с 2022 по 2025 гг. в Коми появятся 7 школ:

В селе Помоздино Усть-Куломского района на 400 мест. 31 марта 2022 завершат строительство.

В селе Объячево Прилузского района на 600 мест. Школа готова на 31%, стройку планируют закончить до 31 августа 2022 года.

В деревне Усть-Ижма школа-сад. Готовы на 20%, работы завершат до 29 июля 2022 года.

В селе Ижма школа на 600 мест до 2024 года. Сейчас готовят документы для проведения аукциона.

В Сыктывкаре в мкр. Емваль Эжвинского района в 2023 году. Ждут положительное заключение по проектной документации.

В селе Выльгорт Сыктывдинского района единый образовательный комплекс на 750 мест к 2024 году. Застройщик подготавливает проектную документацию.

В посёлке Приуральский Троицко-Печорского района к 2024 году школа на 80 мест с интернатом на 10 человек и дошкольной группой на 15 детей. Готовят проектно-сметные документы.

Также в Сыктывкаре планируют возвести до 2024 года корпуса-пристройки к школам №3 и №38. Сейчас подготавливают проектно-сметные документы.

Таким образом, власти региона планируют возводить новые образовательные объекты, но их количество в ближайшие 3 года не покрывает всю территорию Коми.