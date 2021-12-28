«Я хочу жить ради своей дочки»: сыктывкарке требуется помощь в борьбе с тяжёлой болезнью

В Сыктывкаре 41-летней Ольге Козловой требуется помощь. Женщине срочно нужно лечиться, иначе её маленькая дочь останется без мамы.
В декабре 2016 года Ольге поставили диагноз – IV стадия метастатической карциномы. Это самая опасная стадия болезни, метостазы захватили большую часть поясничной мыщцы и давят на позвоночник. Лечение необходимо незамедлительно. Женщина осталась дома без работы с I группой инвалидности, квартиру тоже продала, все деньги направила на лечение. Ситуация осложняется ещё тем, что 25 января Ольга заболела коронавирусом.
По словам женщины, за 5 лет протекания болезни она прошла несколько курсов лечения. Сейчас важно завершить начатое.
«Без вашей помощи это было бы невозможно. Благодаря вам я живу. Любая сумма приблизит меня к продолжению лечения. Я хочу жить, хочу жить ради своей дочки», – написала Ольга.
Что нужно и на что? В 2021 году женщина не смогла попасть на лечение в Израиль, поскольку он был закрыт для России. Теперь все надежды на мощное таргетное лечение рака при помощи препарата «Падцев».
«Я обратилась в Израиль к профессору в области урологии Даниэлю Кайзману. Он готов взять меня на исследования этого препарата, но пока из-за пандемии это невозможно. Из опыта работы он видел, что это лекарство останавливает активность клеток. Препарат «Падцев» не зарегистрирован в РФ, Европе, Израиле. Везде ведутся исследования. Единственное место, где он есть – это США. Цена такая высокая, поскольку он новый. Это химия, но «Падцев» действует точечно, не разрушает здоровые клетки, а убивает злые», – пояснила Ольга «Pro Городу».
Требуется оплатить 3 курса препарата «Padcev» («Падцев»), которые стоят 8 750 958 рублей. Это сумма позволит Ольге жить и быть рядом с её дочерью.
«Первый курс я купила на деньги, которые мне дал секретный миллионер. Второй курс нужно пройти через две недели. Это мой последний шанс на жизнь», – рассказала Ольга.
Получатель: Козлова Ольга Васильевна
По номеру телефона для быстрого перевода денег: 89087172885
Через банковскую карту: 4276 2800 1575 2931
Все документы и отчёты вы можете найти в группе в разделе «файлы»: https://vk.com/saveolya
Сумма сбора: 8 750 958 рублей