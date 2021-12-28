«Я хочу жить ради своей дочки»: сыктывкарке требуется помощь в борьбе с тяжёлой болезнью

В Сыктывкаре 41-летней Ольге Козловой требуется помощь. Женщине срочно нужно лечиться, иначе её маленькая дочь останется без мамы.

В декабре 2016 года Ольге поставили диагноз – IV стадия метастатической карциномы. Это самая опасная стадия болезни, метостазы захватили большую часть поясничной мыщцы и давят на позвоночник. Лечение необходимо незамедлительно. Женщина осталась дома без работы с I группой инвалидности, квартиру тоже продала, все деньги направила на лечение. Ситуация осложняется ещё тем, что 25 января Ольга заболела коронавирусом.

По словам женщины, за 5 лет протекания болезни она прошла несколько курсов лечения. Сейчас важно завершить начатое.

«Без вашей помощи это было бы невозможно. Благодаря вам я живу. Любая сумма приблизит меня к продолжению лечения. Я хочу жить, хочу жить ради своей дочки», – написала Ольга.

Что нужно и на что? В 2021 году женщина не смогла попасть на лечение в Израиль, поскольку он был закрыт для России. Теперь все надежды на мощное таргетное лечение рака при помощи препарата «Падцев».