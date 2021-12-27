«Секретный миллионер» подарил сыктывкарцам 5,5 млн рублей

На телеканале «Пятница!» стартовали новые выпуски реалити «Секретный миллионер» — проекта, по условиям которого состоятельные предприниматели и бизнесмены отправляются в российские города под видом обычных людей, чтобы найти тех, кто нуждается в помощи.
Так, героем нового выпуска реалити стал Вячеслав Шарк — лидер команды СуперГерои в крупнейшей сетевой компании Greenway.
По условиям проекта «Секретный миллионер» Вячеслав отправился в Сыктывкар, где ему нельзя было говорить о своем статусе. На протяжении нескольких дней Шарк знакомился с нуждающимися жителями Сыктывкара, чтобы узнать о них больше и понять, как и кому он сможет помочь.
В конце программы Вячеслав сделал несколько подарков жителям города. Он подарил местному диджею-любителю 400 тысяч рублей на ремонт квартиры и организацию городских дискотек, а также новую технику стоимостью 120 тысяч рублей. Помимо этого, миллионер купил квартиру девушке-инвалиду Алене Фоминской и ее дочери за 1,4 млн рублей.
Но самый дорогой подарок Вячеслав сделал Ольге Козловой — молодой женщине, которая борется с опухолью. Миллионер подарил Ольге недостающие 3,7 млн рублей на лечение.
Кому еще помог миллионер Вячеслав Шарк в Сыктывкаре, можно увидеть уже сегодня, 27 декабря, в 20:15 на телеканале «Пятница!».