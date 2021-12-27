«Секретный миллионер» подарил сыктывкарцам 5,5 млн рублей

На телеканале «Пятница!» стартовали новые выпуски реалити «Секретный миллионер» — проекта, по условиям которого состоятельные предприниматели и бизнесмены отправляются в российские города под видом обычных людей, чтобы найти тех, кто нуждается в помощи.

Так, героем нового выпуска реалити стал Вячеслав Шарк — лидер команды СуперГерои в крупнейшей сетевой компании Greenway.

По условиям проекта «Секретный миллионер» Вячеслав отправился в Сыктывкар, где ему нельзя было говорить о своем статусе. На протяжении нескольких дней Шарк знакомился с нуждающимися жителями Сыктывкара, чтобы узнать о них больше и понять, как и кому он сможет помочь.