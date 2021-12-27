В мэрии Сыктывкара раскрыли подробности реконструкции «Вечной славы»

Ранее стало известно, что в сыктывкарском мемориале «Вечная слава» увековечат почти 7 тысяч имён. Портал PG11.ru обратился в мэрию города за подробностями.

В ведомстве рассказали «Pro Городу», что решением Совета МО ГО «Сыктывкар» на плитах мемориала «Вечная слава» увековечат имена всех участников Великой Отечественной войны, которые призваны Военным комиссариатом Сыктывкара. Проект реконструкции комплекса будет разработан в 2024-2025 гг. Лишь затем начнутся работы.