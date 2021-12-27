В мэрии Сыктывкара раскрыли подробности реконструкции «Вечной славы»

Ранее стало известно, что в сыктывкарском мемориале «Вечная слава» увековечат почти 7 тысяч имён. Портал PG11.ru обратился в мэрию города за подробностями.
В ведомстве рассказали «Pro Городу», что решением Совета МО ГО «Сыктывкар» на плитах мемориала «Вечная слава» увековечат имена всех участников Великой Отечественной войны, которые призваны Военным комиссариатом Сыктывкара. Проект реконструкции комплекса будет разработан в 2024-2025 гг. Лишь затем начнутся работы.
До этого времени поименные списки солдат предоставит Военный комиссариат Сыктывкара. Сейчас сведения находятся в Алфавитной книге военнообязанных. Солдат отправляли в Советскую Армию в 1941-1945 гг. из Сыктывкарского Горвоенкомата. Работа предстоит серьёзная, данных насчитывается на 5 томов, их важно сравнить с теми именами, что уже увековечены в плитах «Вечной славы».