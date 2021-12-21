Почти 7 тысяч новых имен появится на мемориале «Вечная слава» в Сыктывкаре

На мемориале «Вечная слава» в столице Коми появятся новые фамилии. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте мэрии Сыктывкара.

На плитах мемориала увековечат имена всех бойцов, призванных вонекоматом Сыктывкара во время Великой Отечественной войны. Как сообщает «Комиинформ», согласно книге «Славен памятью Сыктывкар» 2017 года, на алюминиевых плитах мемориального комплекса «Вечная слава» сейчас увековечены фамилии и имена 5693 солдат, павших в боях, умерших от ран и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.