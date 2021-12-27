Мэр Сыктывкара подтвердила факт отравления собак, делом занимается полиция

Наталья Хозяинова поручила организовать выезд специалистов на конечную остановку автобусов №№3,4,15, где пугает людей стая собак

Дозвонившаяся на радиопрограмму на волнах «Русского радио в Сыктывкаре» Виктория посетовала на то, что собаки сбились в стаю и атакуют пассажиров на остановке. Кроме того, сыктывкарку беспокоят случаи отравления животных в районе эжвинского Строителя. Она спросила Наталью Хозяинову, какие меры администрация города намерена предпринять для исправления ситуации.

– Спасибо за звонок. Мы направим специалистов на место, на остановку, чтобы разобрались в ситуации. Призываю всех горожан звонить и сообщать о фактах агрессии со стороны собак или наличия стай в диспетчерскую службу предприятия по отлову собак ООО «Аракс» по телефону 29-74-82. Что касается отравлений, то действительно, имеют место восемь случаев отравления собак в Строителе, – пояснила мэр Сыктывкара. – Всеми случаями занимаются правоохранительные органы. Только сегодня перед радиоэфиром посетила приют для собак «Друг» в Чове, посмотрела, как там поставлена работа с отловом и содержанием животных, а также обсудила пути решения проблем с бездомными собаками с руководителем приюта Светланой Уваркиной. Ведь сегодня основная проблема в том, что в стаи сбиваются как раз-таки не бесхозяйные собаки, а те, которых хозяева выпускают на самовыгул. Призывы к ответственности неэффективны, поэтому планируем проработать меры законодательного, нормативного воздействия на нерадивых владельцев собак.