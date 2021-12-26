В Сыктывкаре массово травят собак

Приют для бездомных собак «Друг» бьет тревогу: горожане сообщают о массовых отравлениях собак. Чаще всего это происходит в Строителе и Эжве. Почти все животные были обнаружены у магазинов, сообщает «КП Коми».

После отравления с собаками происходят ужасные вещи: кровь и пена изо рта и конвульсии. Среди жертв есть и животные на самовыгуле. Волонтёры приюта просят снимать на камеру тех, кто подкармливает животных чем- то подозрительным, а также советуют горожанам иметь при себе инъекции для оказания первой помощи животным при отравлении.

- В городском строителе начали травить собак! Наш пёс по счастливой случайности, благодаря неравнодушным соседям остался жив. В ветклинике сказали, что случаи имеют массовый характер. Надевайте на собак намордники, следите за ними на прогулке, не отпускайте от себя ни на шаг, не спускайте с поводка, - предупредила Надежда Бурдейная.

Без доказательств зоозащитники не могут написать заявления на отравителей собак.