Как изменится жизнь сыктывкарцев из-за новой автобусной реформы

24 января администрация Сыктывкара заявила о том, что готовит реформу общественного транспорта. Однако как это повлияет на жизни простых горожан?
Мэрия восприняла задержание начальника управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи Евгения Попова как тревожный сигнал. В общественном транспорте города нужно что-то менять. Поэтому администрация пошла на создание организации, которая будет находиться в муниципальной собственности.
- Администрация города должна быть уверена, что утром на линию выйдут все автобусы всех маршрутов. Пока мы не наблюдаем стабильности на этом рынке услуг, последние события с повышением тарифов и предполагаемым отказом трех перевозчиков возить льготников, показали, что и в среде перевозчиков нет согласия. Нам нужна прозрачность, управляемость, стабильность, - сообщил замруководителя администрации Александр Можегов.
При этом эксперты уверены, что появление такого муниципального предприятия положительно скажется на качестве дорожных услуг, об этом свидетельствует опыт других городов.
Урбанисты Сыктывкара регулярно заявляют о проблемах общественного транспорта в столице Коми. Мы связались с главой отделения “Городских проектов” Дмитрием Маховым, чтобы узнать, почему автобусная реформа - это хорошо.
- Прошлый год администрация города полностью провалила работу с общественным транспортом. Не было ни одного позитивного и положительного события. Даже закупка новых павильонов приводила к тому, что через время они подвергались вандализму. И новый год начался с ареста чиновника администрации и самостоятельного повышения цен перевозчиками, что является грубым нарушением контракта. Не хотят частники нормально работать, соблюдать расписание, не хамить пассажирам и закупать новые комфортные автобусы. Отсюда видится полностью логичным и правильным решением создать муниципального перевозчика в Сыктывкаре. Такие перевозчики надежнее и эффективнее, это доказал опыт других мировых и российских городов (Челябинск, Белгород), - сообщил урбанист.
Дмитрий Махов выделил основные плюсы создания муниципального перевозчика:
- Маршруты могут проходить там, где необходимо горожанам, а не там, где больше прибыль.
Отличный пример - маршрут №33а. Сыктывкарцы хотели, чтобы он продолжал ходить по улице Элеваторной, но перевозчик захотел больше пассажиров, поэтому пустил автобусы по Коммунистической.
- Закупка нового подвижного состава.
Мы видим, что частники до последнего выжимают все соки из ПАЗиков и с нежеланием обновляют автобусы даже по поручению суда. Сейчас много федеральных программ, с помощью которых можно закупать по льготным ценам современные, доступные и комфортные автобусы.
- Работники официально трудоустроены и получают белую зарплату.
Для работников это социальная защищенность, а для города это пополнение бюджета за счет перечисления НДФЛ.
- В случае чего, есть с кого спросить.
Сейчас если вам нагрубили в автобусе или вы просто хотите узнать расписание, попробуй разбери, где какой перевозчик и куда писать жалобу.
Впрочем, Дмитрий Махов признал, что есть некоторые риски проведения автобусной реформы в Сыктывкаре:
- Для того, что предприятие работало эффективно нужна профессиональная команда. Сейчас в администрации нет транспортных специалистов, аналитиков, урбанистов.
- На создание муниципального перевозчика нужны время и ресурсы. Инфраструктура, техническая база, создание единой системы контроля, единый центр управления.
- Уверен, что при правильном подходе и с привлечением опытных федеральных специалистов у администрации города получится создать муниципального перевозчика. А при подключении местных профильных общественных организаций осуществить транспортную реформу и решить те проблемы, которые не решались годами, - заключил глава “Городских проектов” в Сыктывкаре.
Что думают коммерческие перевозчики
В САТП №1 заявили, что готовы общаться с администрацией по поводу грядущей автобусной реформы:
- В сообщении администрации столицы о возможном создании муниципального перевозчика мало информации для предметного обсуждения подобной инициативы. Готовы к коммуникации после появления более подробного плана по созданию такой структуры.