Как изменится жизнь сыктывкарцев из-за новой автобусной реформы

24 января администрация Сыктывкара заявила о том, что готовит реформу общественного транспорта. Однако как это повлияет на жизни простых горожан?

Мэрия восприняла задержание начальника управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи Евгения Попова как тревожный сигнал. В общественном транспорте города нужно что-то менять. Поэтому администрация пошла на создание организации, которая будет находиться в муниципальной собственности.

- Администрация города должна быть уверена, что утром на линию выйдут все автобусы всех маршрутов. Пока мы не наблюдаем стабильности на этом рынке услуг, последние события с повышением тарифов и предполагаемым отказом трех перевозчиков возить льготников, показали, что и в среде перевозчиков нет согласия. Нам нужна прозрачность, управляемость, стабильность, - сообщил замруководителя администрации Александр Можегов.

При этом эксперты уверены, что появление такого муниципального предприятия положительно скажется на качестве дорожных услуг, об этом свидетельствует опыт других городов.

Урбанисты Сыктывкара регулярно заявляют о проблемах общественного транспорта в столице Коми. Мы связались с главой отделения “Городских проектов” Дмитрием Маховым, чтобы узнать, почему автобусная реформа - это хорошо.