Мэрия Сыктывкара готовит создание муниципального перевозчика

Поручение о формировании рабочей группы с включением в нее помимо специалистов администрации города, еще и депутатов горсовета и экспертов-общественников дал первый замруководителя столичной администрации Александр Можегов.

- Возбуждение уголовного дела в отношении начальника управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи Евгения Попова, который был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий – тревожный сигнал, который принят и понят. По допущенным нарушениям сделаны выводы. Устранить условия для подобных ситуаций впредь необходимо через создание компании, находящейся в муниципальной собственности, которая управляема, открыта и контролируема для города, его жителей и контрольно-надзорных органов, - пояснил А. Можегов. - Администрация города должна быть уверена, что утром на линию выйдут все автобусы всех маршрутов. Пока мы не наблюдаем стабильности на этом рынке услуг, последние события с повышением тарифов и предполагаемым отказом трех перевозчиков возить льготников, показали, что и в среде перевозчиков нет согласия. Нам нужна прозрачность, управляемость, стабильность.

Как пояснил первый заместитель руководителя администрации города, контролировать сферу перевозок гораздо эффективнее при наличии муниципального предприятия.

