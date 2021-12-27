Загадка дыры: прокуратура начала проверку по факту обрушения в ванной в Коми

Прокуратура Княжпогостского района проверит соблюдение жилищного и градостроительного законодательства в доме с обрушившимся в ванной комнате полом.

Прокуратура Княжпогостского района в связи с публикациями в средствах массовой информации и социальных сетях организовала проверку по факту обрушения пола в ванной комнате муниципальной квартиры в г. Емве по ул. Октябрьской, д. 30а. Инцидент произошел рано утром 23 января 2022 г.