Пол провалился вместе с людьми: в Коми произошло обрушение в доме для переселенцев

Жители Емвы столкнулись с ужасающей ситуацией. В доме, куда их переселили из ветхого жилья, произошло обрушение. Об этом сообщает «КП Коми».

Дом №30А на улице октябрьской сдали в 2009 году, после чего туда заселили жильцов из ветхих и аварийных домов. В квартире мамы автора шокирующих снимков рухнул пол в туалете. В подпол провалилась сантехника и люди.

- Пол провалился вместе с людьми!!! К моей сестре спустились со второго этажа соседи в гости, они сразу направились в ванную комнату помыть руки, как всё обрушилось. У женщины серьезные травмы, - возмущается Валентина.

При этом в администрации сделали просто абсурдное заявление. Якобы в ванную нельзя заходить больше чем двум людям. Работник мэрии при этом просил никуда не обращаться. Тем не менее, жильцы не стали слушать и сообщили во все инстанции, даже написали письмо в адрес президента.