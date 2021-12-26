Пол провалился вместе с людьми: в Коми произошло обрушение в доме для переселенцев

Жители Емвы столкнулись с ужасающей ситуацией. В доме, куда их переселили из ветхого жилья, произошло обрушение. Об этом сообщает «КП Коми».
Дом №30А на улице октябрьской сдали в 2009 году, после чего туда заселили жильцов из ветхих и аварийных домов. В квартире мамы автора шокирующих снимков рухнул пол в туалете. В подпол провалилась сантехника и люди.
- Пол провалился вместе с людьми!!! К моей сестре спустились со второго этажа соседи в гости, они сразу направились в ванную комнату помыть руки, как всё обрушилось. У женщины серьезные травмы, - возмущается Валентина.
При этом в администрации сделали просто абсурдное заявление. Якобы в ванную нельзя заходить больше чем двум людям. Работник мэрии при этом просил никуда не обращаться. Тем не менее, жильцы не стали слушать и сообщили во все инстанции, даже написали письмо в адрес президента.
- Моя мама инвалид первой группы, она неходячая. Я недавно забрала её жить к себе в квартиру, а к ней переехала моя сестра. Мы ее заносим в ванну помыться, там я тоже нахожусь вместе с ней. Пол мог провалиться и с ней, когда мы были в этом доме, нам очень страшно. Ей возвращаться в свой дом опасно, - рассказала «Комсомольской правде – Коми» Валентина Матлас.
Депутат Совета городского поселения Борис Пестов уже обратился к чиновникам и в прокуратуру Коми с требованием незамедлительного решения сложившейся ситуации, проведения проверки технического состояния дома.