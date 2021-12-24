Руководителя управления транспорта мэрии Сыктывкара отправили под домашний арест

Суд вынес решение о мере пресечения Евгению Попову, начальнику управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации мэрии Сыктывкара. Его отправили под домашний арест до 19 марта, передает БНК.
Попова подозревают в том, что в октябре 2021 года тот создал условия для гарантированной победы индивидуального предпринимателя в конкурсе на право получения свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории города, чем ограничил конкуренцию других участников конкурса.
По уголовному делу Следственный комитет при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ по Коми проводят следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.