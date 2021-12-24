Руководителя управления транспорта мэрии Сыктывкара отправили под домашний арест

Суд вынес решение о мере пресечения Евгению Попову, начальнику управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации мэрии Сыктывкара. Его отправили под домашний арест до 19 марта, передает БНК.

Попова подозревают в том, что в октябре 2021 года тот создал условия для гарантированной победы индивидуального предпринимателя в конкурсе на право получения свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории города, чем ограничил конкуренцию других участников конкурса.