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ФСБ задержало одного из начальников сыктывкарской мэрии

ФСБ задержало одного из начальников сыктывкарской мэрииТАСС

Следственными органами Коми по материалам, собранным сотрудниками регионального УФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении начальника Управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», подозреваемого в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в октябре 2021 года используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, путем совершения незаконных действий при отсутствии фактических  и законных оснований фигурант создал условия для гарантированной победы индивидуального предпринимателя в конкурсе на право получения свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории города, чем ограничил конкуренцию других участников конкурса.

Подозреваемый задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения.

По уголовному делу следователями СК при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Республике Коми проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

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