Согласно приказу Комитета Республики Коми по тарифам 20 января меняется стоимость проезда на автобусных маршрутах №3, 9, 18, 19, 30, 36, 38, 46, 54 и 55 составит 30 рублей.
Тариф пересмотрен по итогами анализа эксплуатационных расходов — учитывается рост цен на топливо, запасные части, увеличение затрат на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава.
Отметим, что стоимость проезда не индексировалась с июня 2019 года. Оплата транспортными картами и брелоками по-прежнему останется выгодной: стоимость поездки уменьшается на 2 ₽.
В Сыктывкаре вырастут цены на проезд в автобусах
- 11:50
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Согласно приказу Комитета Республики Коми по тарифам 20 января меняется стоимость проезда на автобусных маршрутах №3, 9, 18, 19, 30, 36, 38, 46, 54 и 55 составит 30 рублей.
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