В Сыктывкаре вырастут цены на проезд в автобусах

Согласно приказу Комитета Республики Коми по тарифам 20 января меняется стоимость проезда на автобусных маршрутах №3, 9, 18, 19, 30, 36, 38, 46, 54 и 55 составит 30 рублей.



Тариф пересмотрен по итогами анализа эксплуатационных расходов — учитывается рост цен на топливо, запасные части, увеличение затрат на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава.



Отметим, что стоимость проезда не индексировалась с июня 2019 года. Оплата транспортными картами и брелоками по-прежнему останется выгодной: стоимость поездки уменьшается на 2 ₽.